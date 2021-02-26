TikTok gizlilik davası nedeniyle ABD'ye 92 milyon dolar ödeyecek
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TikTok gizlilik davası nedeniyle ABD'ye 92 milyon dolar ödeyecek

26.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:59
TikTok gizlilik davası nedeniyle ABD'ye 92 milyon dolar ödeyecek

TikTok, kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarıyla açılan toplu davaların çözümü için 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

TikTok, kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarıyla açılan toplu davaların çözümü için 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

TikTok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo Video uygulamaların sahibi ByteDance, TikTok'un kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarına karşılık gizlilik ihlalleri nedeniyle açılan 21 dava için ABD'ye 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

"İDDİALARA KATILMIYORUZ"

TikTok mail üzerinden yaptığı açıklamada, "İddialara katılmasak da, TikTok olarak kullanıcıları için güvenli ve keyifli bir deneyim yaratmaya odaklamak istiyoruz" dedi.

TİKTOK'UN ABD'DE YAKLAŞIK 100 MİLYON KULLANICISI VAR

TikTok'un ABD'de yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama özellikle genç Amerikalılar arasında popüler. WeChat uygulamasınınsa günde ortalama 19 milyon aktif kullanıcısı var.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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