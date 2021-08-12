TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor
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TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor

TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.

Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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