Tiktok fenomeni Emre Balım, kaç yaşında? Tiktok sanatsokakta takipçi sayısı! Emre Balım sosyal medya hesapları!

Sosyal medya uygulamaları arasında son yıllarda en popüler olan TikTok, eğlenceli videolarının yanı sıra sanat temalı hesapları da çok dikkat çekiyor. Tiktok sanatsokakta kullanıcı adıyla yer alan Emre Balım kimdir, kaç yaşında? Emre Balım nereli?

Tiktok platformunda sanatsokakta kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Emre Balım 4.2 milyon takipçiyi aştı. Sokaklarda yaptığı ilgi çekici paylaşımlarla tanınan Balım kısa sürede yıldızı parlayan ünlülerden oldu. Tiktok fenomeni Emre Balım kim nereli kaç yaşında ?

TİKTOK FENOMENİ EMRE BALIM KİMDİR?

Asıl mesleği Aşçılık olan ve mesleğine ara veren dakikalarca hareketsiz duran genç adam memleketi Denizli'de canlı heykel performansı gerçekleştirerek geniş bir kitlenin dikkatini çekti.

Denizli'de, 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Balımın yaptığı gösteri vatandaşların ilgisini çekiyor. Asıl mesleği aşçılık olan ve şuan ara verdiğini söyleyen Balım, Antalya'da 4 arkadaşıyla başladığı canlı heykel sanatını Denizli'de gerçekleştirmeye devam ediyor. Giydiği kıyafetler ve yüzündeki boya ile vatandaşın dikkatini çeken Balım, dakikalarca hareketsiz duruyor. Destek için oğluyla saatlerce sokakta duran anne Dilek Balım ise, "Oğlum böyle bir sanat dalını Denizli'de tanıtmak için burada durunca ben de destek amaçlı geldim. Güzel, çok güzel, insanların ilgisini çekmesi hoşuma gidiyor. Oğluma makyaj yaparken yardım ediyorum, giyinip makyaj yapması 1 saatimizi alıyor" sözlerini dile getirdi.

Arama motorlarında en çok aranan sorulardan olan Balım'ın boyu ve kilosu oldu. 1.78cm uzunluğunda olan fenomen 71 kg ağırlığında.

EMRE BALIM KAÇ YAŞINDA?

Canlı heykel performansıyla görenleri hayrete düşüren Balım'ın en büyük destekçisi ise annesi oldu. Merak edilen sorulardan olan Balımın yaşına gelecek olursak sosyal medya fenomeni 23 yaşında.

EMRE BALIM NERELİ?



Çok merak edilen ünlü fenomen Balım yaptığı canlı heykel sanatıyla magazin gündeminde çok konuşuldu. Arama motorlarında adını görmeye alıştığımız Balım aslen Denizlili.

EMRE BALIM SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Instagram Hesabı https://www.instagram.com/sanatsokakta.official/?hl=tr

Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UC57kJDg_vzFWdeXC1_DDYlA

Tiktok Hesabı https://www.tiktok.com/@sanatsokakta?lang=tr

Twitter Hesabı https://twitter.com/sanatsokakta5