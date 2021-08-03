Tiktok Fenomeni Ayaz Yurt takipçilerini heyecanlandırdı
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Tiktok Fenomeni Ayaz Yurt takipçilerini heyecanlandırdı

Tiktok Fenomeni Ayaz Yurt takipçilerini heyecanlandırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Youtube ve TikTok fenomeni Ayaz Yurt'tan sevenlerine yeni proje müjdesi geldi.

Bir dönem Youtube'ta çektiği videolarla izleyicilerin beğenisini kazanan sosyal medya fenomeni Ayaz Yurt, yeni bir Youtube kanalı açacağını duyurdu. İçerik üretmeye verdiği kısa aranın ardından, geri dönüş sinyalleri veren Ayaz Yurt'un açıklaması hayranlarını sevindirdi.

İçerik üretmeye devam edeceğini sosyal medya hesabından duyuran Yurt, "izleyicisine kavuşacağı günü iple çektiğini" söyleyerek, "Kısa bir ara verdim ancak bu ara bana da çok uzun geldi. Yepyeni bir projeyle tekrar sahneye çıkarak sevenlerimi daha fazla bekletmeyeceğim. Güzel ve farklı bir konseptimiz olacak. Onları biraz beklettim ama şunu söyleyebilirim ki beklediklerine değecek" diye konuştu. Yurt'un projesinin ne olduğu merak konusu olurken, ünlü sosyal medya fenomeni bu konuda gelen sorulara kısaca "sürpriz" yanıtını vererek sır vermedi.

Kaynak: Bültenler

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