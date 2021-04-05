TikTok, Extreme E ile güçlerini birleştirerek iklim değişikliğine dikkat çekiyor

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, özel elektrikli SUV'larla dünyanın en uzak ve zorlu alanlarında yarışlar gerçekleştiren arazi yarış serisi Extreme E ile bir araya geldi.

3 Nisan'dan itibaren başlayacak yarış serisinde, dünyanın dört bir yanından spor tutkunları TikTok üzerinden bu aksiyona ve heyecana canlı yayınlarla ortak olacak.

TikTok, Extreme E'yle başlattığı arazi yarışlarıyla iklim değişikliğinin etkisine ışık tutmasının yanı sıra cinsiyet eşitliğine de dikkat çekiyor. Motor sporlarında dünyada bir ilk olarak takımlar kadın ve erkek sürücülerden oluşurken, yarışmacılara eşit şartlarda yarışma imkanı sağlanacak.

Extreme E; bu iş birliğinin bir parçası olarak yarış alanlarında kamera arkasını gösteren video içerikleri oluşturacak, yarışlardan önemli anları sergileyecek, iklim değişikliği ve diğer girişimler hakkında farkındalık yaratmak için özel canlı yayın içerikleri oluşturacak. TikTok ve Extreme E bu içeriklerle spor tutkunları için yarış deneyimi platformda her anıyla yaşatacak.

Kullanıcılar içeriklere Extreme E'nin resmi TikTok hesabı olan @extremeelive ve TikTok'ta Keşfet sayfasındaki özel banner'lardan erişebilir. 3 Nisan'da Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde başlayacak sezon, 12 Aralık'ta Senegal, Grönland ve Brezilya'dan geçerek Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinde sona erecek.

"Extreme E ile motor sporlarında iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyoruz"

TikTok Video ve Kreatif Müdürü Rami Zeidan : "TikTok, topluluğumuzun kendini yaratıcı yollarla ifade edeceği, eğlenceli, eğitici içerikleri keşfedeceği ve oluşturabileceği bir platform. Extreme E gibi bir organizasyonla ortaklık kurarak, motor sporlarında iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi önemli konuları ele alırken, topluluğumuza eğlenmeleri için daha çok seçenek sunuyoruz. İlk arazi yarışı serisi Extreme E'ye ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyor ve topluluğumuzun yarış platformuyla nasıl etkileşim kurduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz. " dedi

Toplamda dokuz takım yarışacağı etkinlikte ilk dört takım Yarı Final 1'e yükselirken diğer beş takım Yarı Final 2 - Çılgın Yarış etkinliğine katılacak. Yarı Final 1'de liderlik tablosunda zirveye çıkan 3 üç takım veÇılgın Yarış'ta birinci ve ikinci olan takımlar Final One'ayükselecek iki günlük yarışta en hızlı olan takım X Prix galibi olacak.

Bu heyecana ortak olmayan isteyenler yarış takviminden takip edebilir.

• 3 - 4 Nisan 2021: Desert X Prix: El-Ula, Suudi Arabistan

• 29-30 Mayıs 2021: Ocean X Prix: Lac Rose, Senegal

• 28-29 Ağustos 2021: Arctic X Prix: Kangerlussuaq, Grönland

• 23-24 Ekim: Amazon X Prix: Para, Brezilya

• 11-12 Aralık 2021: Glacier X Prix: Tierra del Fuego, Arjantin

Kaynak: Bültenler