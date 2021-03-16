TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı
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TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı

16.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:29

Bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından istismar edilen 15 yaşındaki kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Kızını övüp pazarlamaya çalışan baba ise gözaltına alındı.

İddiaya göre İzmir'de yaşayan H.Y isimli şahsın, sosyal medyada yayınlanan video boyunca 15 yaşındaki kızı İ.Y'yi elle istismar ettiği görüldü. Küçük kızı tasvir ederken karısını örnek gösteren, evladını pazarlamaya çalışan babaya sosyal medyada binlerce kişi tepki gösterdi. Vatandaşlar şahsın tutuklanmasına yönelik paylaşımlarda bulundu.

BAKANLIK DEVREDE

Videonun gündem olması sonrasında devreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

BABA GÖZALTINDA, KIZI DEVLET KORUMASINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.

TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı
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