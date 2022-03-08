TİKTOK'ÇU GASPÇILARA 264 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

BAYRAMPAŞA'da 9 Pakistanlıyı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp ettikten sonra görüntülerini sosyal medya hesabı TikTok üzerinden paylaştıkları iddiasıyla tutuklanan Pakistan uyruklu 2 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık 2 şüpheli hakkında, 3 ayrı suçtan 9 müştekiye karşı ayrı ayrı toplamda 127 yıldan 264 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma tamamlandı. Savcı iddianamede müştekilerin 4 Ocak 2022 tarihinde Bayrampaşa'daki evlerinde oturdukları sırada kimliği belirsiz 6 şüphelinin müştekilerin evlerine gelerek zorla girdikleri, şüphelilerin bazılarının elinde silah bazılarının ise bıçak olduğu anlatıldı. Şüphelilerin içeri girdikten sonra müştekileri darbederek üzerlerindeki kıyafetleri çıkardıkları, müştekilere ait 6 adet cep telefonu, 6 bin lira ve ayakkabıları alarak ellerinden bağlayıp etkisiz hale getirdikleri anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin tüm bunları cep telefonu ile video kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaştıkları aktarıldı. Şüphelilerden ikisinin Omar Shan ve Ferman Khan oldukları tespit edildiği ve yapılan operasyonla 2 şüphelinin yakalandığı, evde yapılan aramalarda müştekilere ait eşyaların ele geçirildiği anlatıldı. İddianamede şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerine itibar edilmediği, firari olan 4 şüphelinin ise dosyalarının ayrılarak soruşturmalarının devam ettiği aktarıldı.

İKİ ŞÜPHELİYE AYRI AYRI 264 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede olaydan sonra tutuklanan iki şüpheli hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında 9 müştekiye karşı ayrı ayrı 127 yıldan 264 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

OLAY GEÇMİŞİ

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu. Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasp edildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de Tiktok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar. Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Omar Shan ve Ferman Khan yakalandı. Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.