TikTok, Çocuk Verilerini İzinsiz Toplama Suçundan Yargılanıyor

Ülkemizde de kullanıcısı oldukça fazla olan TikTok, popülerliğini günden güne artırırken güvenlik problemleri yüzünden sıkıntı da çekiyor. Geçen günlerde ABD'de çocuk kullanıcıların bilgilerini izinsiz çalma suçundan ötürü büyük bir para cezasına çarptırılan firma, aynı suçlamadan ötürü Birleşik Krallık'ta da soruşturmaya alındı. TikTok'un karşısında yine büyük bir para cezası görünüyor gibi.

Birleşmiş Krallık Bilgi Komisyonu yetkilisi Elizabeth Denham, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen meclis komitesinde yaptığı bir konuşmada popüler video paylaşma uygulamasının, teknoloji şirketlerinin çocuklar için farklı kurallara ve korumalara sahip olması gerektiğini belirten GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kanunlarına aykırı davrandığını belirtti. TikTok, şubat ayında FTC (Federal Ticaret Komisyonu) tarafından da bir para cezasına çarptırılmıştı.

Denham tarafından listelenen endişelerin arasında, TikTok'un açık mesajlaşma platformunun yetişkinlerle küçük yaştaki çocukların serbestçe konuşabilmesine imkân vermesi de vardı. Denham, "Uygulamanın tamamen açık olan mesajlaşma sistemine ve çocuklar tarafından toplanıp paylaşılan videoların türlerine bakıyoruz. Şu anda TikTok hakkında aktif bir araştırmamız var" dedi. Eğer Birleşmiş Krallık, TikTok'un hatalı olduğuna kanaat getirirse, gelirinin yüzde 4'ü kadar ya da 22,6 milyon dolar ceza alacak.