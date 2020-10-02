Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı
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BBC

Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı

02.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:04
Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı

Çin'de canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi.

Çin medyasına göre Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı. Bir süre önce boşandığı kocasının, bir satırla kapıyı kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdiği ve Lamu'yu ateşe verdiği belirtildi.

16 GÜN KOMADA KALDI

Jinçuan polis yetkilileri, vücudunun yüzde 90'ı yanan Lamu'nun yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve buradan da Siçuan'da bir hastaneye nakledilğini bildirdi. 16 gün komada kalan iki çocuk annesi kadının kurtarılamadığı ve 30 Eylül'de öldüğü açıklandı.

YENİDEN EVLENMELERİ İÇİN TEHDİT EDİYORDU

Devlet denetimideki Beijing Youth Daily sitesinin haberine göre soyadının Tang olduğu belirtilen kocası evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu. Lamu'nun Luo adlı eniştesi, "Karım Tang'ın onu sürekli dövdüğünü söylüyordu" dedi. İki çocukları olan Lamu ve Tang, Mayıs'ta boşandı. Mahkeme çocuklardan birinin velayetini anneye, diğerinin velayetini de babaya verdi. Ancak habere göre Tang, daha sonra kendisiyle yeniden evlenmezse çocuklardan birini öldüreceği tehdidinde bulundu.

İKİNCİ KEZ BOŞANDILAR

Lamu, Tang'la evlenmeyi kabul etti ancak bir süre sonra evden kaçtı. Tang'ın, Lamu'nun yerini söylemeyen kız kardeşini de dövdüğü ileri sürüldü. Aile üyeleri, durumu polise bildirmelerine rağmen hiçbir şey yapılmadığını söylüyor. Daha sonra Lamu'yla Tang'ın yeniden boşandığı ve bu kez iki çocuğun velayetinin de anneye geçtiği belirtildi. Polis, Tang'ın 14 Eylül'de kasten insan öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

HALK İSYAN ETTİ

Olay ülkede büyük infiale neden oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo sitesinde 70 milyon kişi Lamu'nun ölüm haberiyle ilgili paylaşımda bulundu. Yorumlarda, şiddet mağduru kadınların adli sistemde yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi ve polis suçlandı.

BBC
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