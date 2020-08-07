TikTok Avrupalı kullanıcılar için İrlanda'da 500 milyon dolarlık veri merkezi açacak
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BBC

TikTok Avrupalı kullanıcılar için İrlanda'da 500 milyon dolarlık veri merkezi açacak

TikTok Avrupalı kullanıcılarının verilerini depolamak için İrlanda'da 500 milyon dolar yatırımla yeni bir veri merkezi açacağını açıkladı.

TikTok Avrupalı kullanıcılar için İrlanda'da 500 milyon dolarlık veri merkezi açacak
07.08.2020 00:08 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:36

TikTok Avrupalı kullanıcılarının verilerini depolamak için İrlanda'da 500 milyon dolar yatırımla yeni bir veri merkezi açacağını açıkladı.

Avrupalı kullanıcıların verileri bugüne kadar ABD'de depolanıyor, Singapur'da da yedekleniyordu.

TikTok'un bu açıklaması, ABD'de yasaklanmasının tartışıldığı bir dönemde geldi.

ABD yönetimi, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu uygulamayı bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüklerine dair açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamanın ABD'de yasaklanabileceğini söylemiş, Microsoft uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile görüşmelere başlamıştı.

Tiktok hangi bilgileri topluyor?

Pek çok sosyal medya uygulaması gibi TikTok da kullanıcılarının bazı bilgilerini reklam, işlevsellik ve benzeri amaçlarla kullanmak için depoluyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

Bu veriler hem hedef kitlelerini belirlemeleri için reklam verenlerle paylaşılıyor hem de uygulamanın algoritmasını güçlendiriyor.

Fakat TikTok'u eleştirenler, Çin hükümetinin çıkardığı Ulusal İstihbarat Yasası kapsamında Çin Komünist Partisi'nin bu verilere erişebileceğini savunuyor.

TikTok ise uygulama verilerini Çin'de tutmadığını ve Çin hükümetiyle veri paylaşmadığını söylüyor.

BBC Türkçe, şirketin Türkiye'deki kullanıcı verilerini de İrlanda'ya taşıyıp taşımayacağını TikTok'a sordu.

Şirketten konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

BBC
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