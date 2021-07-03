Tiktok Artık Daha Uzun Videolar Kaydetmenize İzin Verecek
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Tiktok Artık Daha Uzun Videolar Kaydetmenize İzin Verecek

Tiktok Artık Daha Uzun Videolar Kaydetmenize İzin Verecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

TikTok, geçen yıl Aralık ayında seçkin içerik oluşturucularla daha uzun bir video formatını test etmeye başladı.

TikTok, geçen yıl Aralık ayında seçkin daha uzun bir video formatını test etmeye başladı. Yeni format, kullanıcıların mobil ve masaüstü uygulamalarında 3 dakikaya kadar uzun videolar oluşturmasına izin verecek. Son birkaç ayda yeni formatı test eden şirket, bu formatı artık tüm kullanıcılara sunacak.

Yakın tarihli bir blog , Ürün Müdürü Drew Kirchhoff şunları yazdı:

"Yaratıcılar zaten çok parçalı hikayeleri TikTok'ta bir araya getirme konusunda çok bilgili ancak biz genellikle içerik oluşturuculardan, yemek pişirme demolarını, ayrıntılı güzellik eğitimlerini, eğitici ders planlarını ve komedi skeçlerini uygulamamızın yaratıcı araçlarıyla hayata geçirmek için biraz daha zaman istediklerini gördük. Daha uzun videolarla, içerik oluşturucular, biraz daha fazla alan esnekliği ile uygulamamızda yeni veya genişletilmiş içerik türleri oluşturmak için tuvale sahip olacak."

Şirket ayrıca içerik oluşturucuların platformda yeni 3 dakikalık formatı nasıl kullandığına dair birkaç örnek de paylaştı.

Yeni 3 dakikalık format, önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapındaki kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Format cihazınıza sunulduğunda, "daha uzun videolar artık yaratıcı araç kutunuzun bir parçası" olduğunu vurgulayan bir bildirim alacaksınız.

TikTok'un 3 dakikalık videolara genişlemesi, platformun YouTube gibi diğer büyük video paylaşım platformlarıyla rekabet etmesine yardımcı olacak. Ayrıca, platforma, son birkaç ayda popülaritesi artan Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi diğer kısa video paylaşım platformlarına göre bir avantaj sağlayacak.

Kaynak: Turkmmo

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