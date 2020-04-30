TikTok Android ve iOS'da 2 Milyar İndirmeyi Geçti! SensorTower'ın yeni verilerine göre, viral sosyal medya uygulaması TikTok, Android ve iOS'da 2 milyar indirmeyi geçti.

SensorTower'ın yeni verilerine göre, viral sosyal medya uygulaması TikTok, Android ve iOS'da 2 milyar indirmeyi geçti. Bu kilometre taşı uygulamanın 1.5 milyar indirmeye ulaşmasından sadece beş ay sonra geliyor.

2020 İlk Çeyreğinde Rekor İndirme!

Diğer video izleme ve sosyal ağ uygulamaları gibi TikTok da Kovid-19 pandemisi sırasında indirme ve kullanıcı sayısında bir patlama yaşadı. Apple gibi dünyanın en değerli markalarının da katıldığı platform, 2020 yılının ilk çeyreğinde 315 milyon kez indirildi. Rapora göre, TikTok 2020'den önce yükselişteyken, bu yıl daha da popüler oldu. Rekor, yılın birinci çeyreğinde küresel salgın sırasında geldi ve indirme, etkileşim ve gelir artışı oldu. TikTok'un sürekli yükselişi şirketin kısa vadede başarısını göstermekle kalmıyor, uzun vadede mevcut ve yeni rakipleri arasından sıyrılmasını da sağlıyor.

TikTok İndirmeleri 2 Milyarı Geçti

TikTok, iOS ve Android'de 2 milyar indirmeye ulaşırken, eskisinden daha fazla gelir elde etti. SensorTower'a göre, TikTok, sadece iOS kullanıcı harcamalarından 435.3 milyon dolar gelir elde etti. Coğrafi bakış açısından, Çin TikTok'un 1 numaralı gelir kaynağı, onu Amerika takip ediyor. Çin, 331 milyon dolar harcamayla TikTok gelirlerinin yüzde 72.3'ünü oluşturuyor. Amerikalılar 86.5 milyon dolar harcama yapıyor ve bu TikTok gelirinin yüzde 19'unu oluşturuyor. İngiltere, 9 milyon dolar harcamayla üçüncü; TikTok gelirlerinin yüzde 2'si İngiltere'den elde ediyor.