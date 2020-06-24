TikTok'a Sert Rakip: Instagram Reels İki Ülkede Daha Kullanıma Sunuldu
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TikTok'a Sert Rakip: Instagram Reels İki Ülkede Daha Kullanıma Sunuldu

Instagram tarafından geçtiğimiz sene duyurulan ve TikTok ile benzer bir sisteme sahip olan Instagram Reels ilk aşamada oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuştu.

TikTok'a Sert Rakip: Instagram Reels İki Ülkede Daha Kullanıma Sunuldu
24.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:30

Instagram tarafından geçtiğimiz sene duyurulan ve TikTok ile benzer bir sisteme sahip olan Instagram Reels ilk aşamada oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuştu. Halen test aşamasında olan Reels, an itibarıyla iki ülke için daha kullanıma sunuldu. İşte Instagram'ın yeni özelliği hakkında merak edilen tüm detaylar!

Instagram Reels Hangi Ülkelerde Kullanılabiliyor?

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru duyurulan Reels birkaç aydır Brezilya sınırlarında kullanılabilir durumdaydı. Öte taraftan yeni özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyordu. Görünüşe göre TikTok rakibi özellik, artık Almanya ve Fransa'da bulunan kullanıcılar tarafından da deneyimlenebilir durumda.

.@Instagram is launching its TikTok-clone 'Reels' in Germany and France.

Previously only available in Brazil. https://t.co/eKWlmGSkmo pic.twitter.com/9hyrCa43Xj

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 23, 2020

Instagram Reels ile birlikte kullanıcılar 15 saniye uzunluğunda videolar çekerek bunları platforma yükleyebiliyor. Çekilen videolara müzik kütüphanesinde bulunan müziklerden birisini seçerek eklemeniz de mümkün. Aynı zamanda videonun hız ayarları ile de oynayabileceksiniz.

Instagram Reels halen test aşamasında bulunuyor. Buna karşın ilerleyen dönemlerde yeni servise erişilebilen ülke sayısında bir artışın yaşanmasını bekleyebiliriz. Peki siz Reels hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un yerini almayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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