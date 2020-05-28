TikTok'a Google Dokunuşu İlaç Gibi Geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TikTok'a Google Dokunuşu İlaç Gibi Geldi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'a Google dokunuşu adeta ilaç etkisi gösterdi.

TikTok'a Google Dokunuşu İlaç Gibi Geldi
28.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:50

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'a Google dokunuşu adeta ilaç etkisi gösterdi. Hatırlayacağınız üzere platforma karşı kara bir kampanya başlatılmış ve Google Play Store puanı büyük ölçüde düşürülmüştü.

Müzik eşliğinde dans edilen ve çeşitli videoların çekildiği TikTok platformu, en çok konuşulanlar arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle de ırkçılık ve hayvan istismarı gibi sayısız kötü videonun çekildiği uygulamada, zaman zaman çok büyük eleştirilerin yapıldığını görmek mümkün. Son olarak Hintli fenomenin, bir kadının yüzüne asit fırlattığı video, uygulama puanını adeta dibe götürmüştü.

TikTok'a Google dokunuşu puan yükseltti

Sosyal medya devi TikTok, yapılan olumsuz yorumların ardından 1.1 puana kadar gerilemişti. Belirli bir puanın altına düşen uygulamalar, Google Play Store üzerinden otomatik olarak kaldırılıyor. Bu nedenle platformun büyük bir tehlike atlattığını söyleyebiliriz.

Uygulanmaya gösterilen tepkiler, sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda çeşitli diğer sosyal medya platformları yardımıyla bazen TikTok karşıtı akımlar oluşturulabiliyor. Böylece uygulamanın, bazı videoları silmesi için baskı yapılmış oluyor.

Dünya genelinde, neredeyse Facebook kadar kullanıcıya sahip olan TikTok platformu, uzun bir süre daha böyle konularla gündeme gelecek. Özellikle de kadına şiddet ve ırkçılık gibi konularda sürekli gündeme oturmayı başaran bu uygulama, tepki toplamaya devam ediyor. Sizce TikTok platformu kapatılmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hatice Çarpar Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Ergin Ataman Sergen Yalçın Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: TikTok'a Google Dokunuşu İlaç Gibi Geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 23:50:32. #1.14#
title