TikTok'a Google Dokunuşu İlaç Gibi Geldi Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'a Google dokunuşu adeta ilaç etkisi gösterdi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'a Google dokunuşu adeta ilaç etkisi gösterdi. Hatırlayacağınız üzere platforma karşı kara bir kampanya başlatılmış ve Google Play Store puanı büyük ölçüde düşürülmüştü.

Müzik eşliğinde dans edilen ve çeşitli videoların çekildiği TikTok platformu, en çok konuşulanlar arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle de ırkçılık ve hayvan istismarı gibi sayısız kötü videonun çekildiği uygulamada, zaman zaman çok büyük eleştirilerin yapıldığını görmek mümkün. Son olarak Hintli fenomenin, bir kadının yüzüne asit fırlattığı video, uygulama puanını adeta dibe götürmüştü.

TikTok'a Google dokunuşu puan yükseltti

Sosyal medya devi TikTok, yapılan olumsuz yorumların ardından 1.1 puana kadar gerilemişti. Belirli bir puanın altına düşen uygulamalar, Google Play Store üzerinden otomatik olarak kaldırılıyor. Bu nedenle platformun büyük bir tehlike atlattığını söyleyebiliriz.

Uygulanmaya gösterilen tepkiler, sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda çeşitli diğer sosyal medya platformları yardımıyla bazen TikTok karşıtı akımlar oluşturulabiliyor. Böylece uygulamanın, bazı videoları silmesi için baskı yapılmış oluyor.

Dünya genelinde, neredeyse Facebook kadar kullanıcıya sahip olan TikTok platformu, uzun bir süre daha böyle konularla gündeme gelecek. Özellikle de kadına şiddet ve ırkçılık gibi konularda sürekli gündeme oturmayı başaran bu uygulama, tepki toplamaya devam ediyor. Sizce TikTok platformu kapatılmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.