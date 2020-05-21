Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafesiz yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi İstanbul Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yapan vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada

Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafesiz yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yapan vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yolcu kapasiteleri yarıya düşürüldü. Ancak bazı bölgelerde minibüs sürücülerinin kapasitelerinin üzerinde yolcu aldıkları görüldü.

Arnavutköy'de yolcu doldu bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsün tıklım tıklım olduğu görüldü. Sosyal mesafesiz yolculuk bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA