Tıklım tıklım dolu minibüste yolculuk kamerada İstanbul Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yapan vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de ağzına kadar dolu minibüste sosyal mesafeyi hiçe sayarak yolculuk yapan vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yolcu kapasiteleri yarıya düşürüldü. Ancak bazı bölgelerde minibüs sürücülerinin kapasitelerinin üzerinde yolcu aldıkları görüldü.

Arnavutköy'de yolcu doldu bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsün tıklım tıklım olduğu görüldü. Sosyal mesafesiz yolculuk bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA