09.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:36

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan'ın Türkiye'deki online kiralama kanalı Tıkla Kirala'nın üye sayısı 18 bini geçti. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Kiradan dönen yüksek kaliteli, bakımlı ve düşük kilometreli araçlarımızı uygun bütçelerle tekrar kiralamaya sunduğumuz ikinci el kiralama modelimiz de oldukça ilgi görüyor" dedi.



Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan'ın Türkiye'deki online kiralama kanalı Tıkla Kirala'nın üye sayısı 18 bini geçtiği açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; tiklakirala.com üzerinden hizmet veren portal, ziyaretçilerinin farklı marka ve model araçlar için tercih edilen süre ve km'lerde diledikleri zaman online teklif formu hazırlamalarına imkan tanırken, portal bünyesinde yer alan showroom'da, filo veya tek araç kiralama için kampanyalı modeller de görülebiliyor.



LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "tiklakirala.com ziyaretçileri, satış temsilcilerinin ilgilendikleri araç için teklif hazırlamasını beklemek yerine, ister 0 ister ikinci el olmak üzere istedikleri araç için anında teklif alabiliyorlar. Web sitemiz içerisinde marka, model, km, vade, yakıt tipi gibi farklı kriterlerle arama yapabiliyor, sonuçları karşılaştırarak kararını verip yine online olarak sipariş geçebiliyorlar. Ayrıca kiradan dönen yüksek kaliteli, bakımlı ve düşük kilometreli araçlarımızı uygun bütçelerle tekrar kiralamaya sunduğumuz ikinci el kiralama modelimiz de oldukça ilgi görüyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA