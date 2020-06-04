Tıkanmış lavabo nasıl açılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tıkanmış lavabo nasıl açılır?

Gıda artıkları, saç telleri, yağ ve kir birikmesiyle zaman içinde tıkanan lavabolar, işinizi zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kötü koku yayarak sizi rahatsız edebilir. Lavaboları yüzeysel olarak ne kadar temizleseniz de tıkanma sorununa kökten bir çözüm bulmazsanız. Neyse ki tıkalı lavaboları açmak için oldukça pratik yöntemler.

Tıkanmış lavabo nasıl açılır?
04.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:05

Lavabonuz tıkandıysa ve ne yapacağınız konusunda emin değilseniz, pratik şekilde tıkanan lavaboları açan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

KARBONAT, SİRKE VE SICAK SU

Karbonat, sıcak su ve sirke karışımı ile lavabolarını kolayca açabilirsiniz. Bunun için dengeli oranlarda karbonat ve sirkeyi karıştırıp lavaboya dökün. Üzerinde sıcak suyu dökün. Bu uygulama ile gider borusu açılacaktır.

Tıkanmış lavabo nasıl açılır?

LAVABO POMPASI

Lavabo tıkanıklığında acil durum müdahalesi olarak imdadınıza yetişen lavabo pompası ile tıkanık lavaboya ilk müdahaleyi yapabilirsiniz. Pompayı lavabonun giderine kaptın. Hava girmeyecek şekilde oturttuktan sonra suyu açın. Lavabonun yarısı su ile dolduktan sonra pompayı yukarı aşağı hareketlerle uygulayın.

BULAŞIK DETERJANI-SICAK SU İKİLİSİ

Bulaşık deterjanı-sıcak su ikilisi giderleri açmakta kullanabileceğiniz en basit yöntemlerden biridir. unu yapmak için önce 100 ml. bulaşık deterjanını lavaboya dökün. Sonra üzerine sıcak suyu dökün.

Tıkanmış lavabo nasıl açılır?

TUZ-SU KARIŞIMI

Sabun tortusu ve saç gibi birikintilerden dolayı tıkanan banyo giderlerini açmak için su-tuz karışımını kullanabilirsiniz. Su ve tuzu karıştırıp banyo giderine dökün. Giderdeki tortular çözülerek tıkanıklık gidecektir.

ÖNLEM ALIN

Lavaboların tıkanmasını engellemek için evye süzgeci kullanabilirsiniz. Bu ürün, lavaboya girecek cisimleri engellediği için lavabo tıkanması sorunu yaşamanızı önleyecektir.

İlgili Haberler

Kesme tahtası nasıl temizlenir?
Kesme tahtası nasıl temizlenir?
Alyans neden 4. parmağa rakılır?
Alyans neden 4. parmağa rakılır?
Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri
Duvar dekorasyonu fikirleri! Sıkıcı duvarlardan kurtaran dekorasyon fikirleri
Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri
Alandan tasarruf sağlayan dekorasyon fikirleri
İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları
İdeal aydınlatma için ipuçları ve ideal aydınlatmanın püf noktaları
Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!
Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!
Orkide bakımı asıl yapılır?
Orkide bakımı asıl yapılır?
Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Yeni evlenen çiftlerin beyaz eşya alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Mutfak temizliği nasıl yapılır? Mutfak temizliğini püf noktaları!
Mutfak temizliği nasıl yapılır? Mutfak temizliğini püf noktaları!
Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler
Kıyafetlerin ömrünü uzatan yöntemler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Haber
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek Haber
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Araç sahibini şoke eden görüntü: Hırsızlar otomobili tekerleksiz bıraktı
Araç sahibini şoke eden görüntü: Hırsızlar otomobili tekerleksiz bıraktı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Edibe Şahin Ali Babacan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Haziran Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Tıkanmış lavabo nasıl açılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 15:05:54. #1.15#
title