TİKAnın Mersin "Gençlik Kampı"

09.10.2019 16:38

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Kampı" devam ediyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afganistan Maarif Bakanlığı, iş birliğiyle düzenlenen Mersin kampına Afganistanlı lise öğrencileri katıldı.

Kampta öğrenciler, görevliler eşliğinde tiyatro, müzik ve el sanatları alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Öğrenciler daha sonra kentin turistik yerlerini gezme fırsatı yakaladı.

Kampın yarın sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA