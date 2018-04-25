Tıkanan Yolda Vatandaşlar Ambulans İçin Seferber Oldu

Karabük'te şehir merkezinde bir sürücünün aracını hatalı yere park etmesi sonucu tır dönemeyince trafik kilitlendi. Uzun araç kuyruğunun olduğu trafikte kalan ve içerisinde hasta bulunan bir ambulans için sürücüler ve vatandaşlar seferber oldu.

Tıkanan yolu açmak için vatandaşlar çevrede hatalı park eden otomobilin sürücüsünü uzun süre aramalarına rağmen bulamadı. Bu sırada tıkanan trafikte kalan ve içerisinde hasta olan ambulans için sürücüler yolu açarken, vatandaşlarda yolundan kenarından bulunan ve yola monte edilmiş plastik dubaları eğerek ambulansın geçişini sağladı. Otomobilin hatalı park etmesi nedeniyle dönüş yapamayan tırın geçmesi için ise vatandaşlar otomobili arka çamurluk kısmından kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Tır güçlükle hatalı park eden otomobilin yanından geçerek yoluna devam etti. - KARABÜK