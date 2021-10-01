TIKANAN OBRUK TEPKİSİ: HAYVANLAR TELEF OLUYOR İDDİASI

MENTEŞE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, belediye ekipleri tarafından yeteri kadar ıslah çalışması yapılmadığı için tıkandığı ileri sürülen obruk nedeniyle, lağım göletleri oluştuğu ileri sürüldü. Vatandaşlar, arazilerinde kirlilik yüzünden ürün yetişmediğini, hayvanlarının hastalanıp telef olduğunu belirtti.

Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Çayır mevkiindeki tıkanan obruk, tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün yeteri kadar ıslah çalışması yapmadıklarını söyledi. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bölgede lağım göletlerinin oluşması dikkati çekti. Mahalle sakinlerinden çiftçi Şeref Duygulu (61), "Belediye görevlileri burada bir çalışma yaptıktan sonra kanalın ağzı kapandı. Saburhane ve Asar mevkilerinin yanı sıra Karşıyaka Mahallesi'nin fosseptikleri buraya akıyor. Kirli suyu içen küçük ve büyükbaş hayvanlar telef oluyor" dedi. Vatandaşlardan Gülizar Ünveren (55) ise, kirli sudan içen 2 koçunun hastalandığını, 1 kuzusunun ise öldüğünü, belediye görevlilerinin bölgeye birkaç gelmelerine rağmen çözüm üretmediklerini ileri sürdü.

"BÖLGEDE ÖN ÇALIŞMA YAPILDI"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burası uzun zamandır tıkalı ve sorumluluğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait. 2 nolu düdeni çalıştırıyoruz. Obruğun açılması DSİ izni ile yapılabilir. Bölgede ön çalışma yapıldı. Risk olduğu için, DSİ'nin incelemesi sonrası karar verilmesi gerekiyor" denildi. DSİ yetkilileri ise bölgedeki sorunla ilgili inceleme yapacaklarını söyledi.