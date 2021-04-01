Tıkanan lağım borusuyla mahalleyi kokular sardı
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Tıkanan lağım borusuyla mahalleyi kokular sardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tıkanan lağım borusuyla mahalleyi kokular sardı

Adıyaman'da, tıkanan lağım borusu yüzünden kötü kokuların sardığı mahallede vatandaşlar belediyeden yardım istedi.

Adıyaman'da, tıkanan lağım borusu yüzünden kötü kokuların sardığı mahallede vatandaşlar belediyeden yardım istedi.

Sümerevler mahallesi 1729 Sokak içerisinde lağım borusunun tıkanması dolayısıyla boruda bulunan pislikler Recep Çavuşoğlu'na ait binanın önünden dışarıya doğru taşmaya başladı. Yaklaşık 1 aydır süren taşma nedeniyle mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belirtilen bölgeye gelen belediyenin vidanjör ekipleri tıkanan boruyu açmaya çalıştı. Birkaç defa belirli aralıklarla gelen ekipler boru hattının değiştirilmesi gerektiğini tespit etti. Yapılan müracaatlara rağmen borunun değiştirilmediğini ve lağım borusundaki pisliklerin bina önüne taştığını vurgulayan mahalle sakinleri, "Tıkanan alt yapı borusu yüzünden mahalleyi kötü kokular sardı. Belediyenin vidanjör ekipleri boruyu birkaç defa açmak için tazyikli su denemesi yaptı ama boru yine de açılmadı. Bu borunun değiştirilmesi gerekmektedir. Yaptığımız onca müracaata rağmen ne gelen var nede giden. Bu pislikler buraya akmaya devam ediyor. Bizler bu konuda yardım ve çözüm bekliyoruz" diye konuştular. - ADIYAMAN

Tıkanan lağım borusuyla mahalleyi kokular sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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