Tıkanan Kalın Bağırsak Tekerlek Genişliğine Ulaştı

Afyonkarahisar'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın, tıkanan ve araba tekerleği genişliğine ulaşan kalın bağırsağının yarısı alındı.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle giden 67 yaşındaki Hatice Kurt, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Yülüklü tarafından muayene edildi.



Kalın bağırsağında tıkanma olduğu belirlenen Kurt, ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonda, hastanın tıkanmadan dolayı büyüyerek araba tekerleği genişliğine ulaşan kalın bağırsağının 75 santimlik kısmı alındı.



Operasyonla ilgili bilgi veren Yülüklü, ameliyattaki yöntemin dünyada nadiren uygulandığını ve en son Çin'de yapıldığını söyledi.



"(Bağırsak tıkanması) dediğimiz bir rahatsızlık saptadık"



Hastanın 4 günlük karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle acil servise başvurduğunu belirten Yülüklü, şöyle konuştu:



"Hasta acil serviste değerlendirildiğinde ileri derecede karnı şiş vaziyetteydi. Karnı oldukça genişlemiş haldeydi. Tetkiklerde kalın bağırsağında 'bağırsak tıkanması' dediğimiz bir rahatsızlık saptadık ama bağırsak ileri derecede genişlemiş vaziyetteydi. Hastayı stabil hale getirip acil ameliyata alma kararı aldık. Aynı gün hasta acilen ameliyata alındı. Ameliyata aldığımızda kalın bağırsağı düğümlenmesi ve kendi etrafında döndüğü ve ileri derecede şişerek genişlemiş vaziyete geldiğini gördük ve bu şekilde nadir gördüğümüz bir vaka. İleri derecede şişmiş ve karın içerisinde hapsolmuş bir bağırsağı gördük ekip olarak. Yaklaşık 150 santimetre olan bağırsağın yarısını, 75 santimetresini çıkartma gereği duyduk."



"Araba tekeri kadar genişlemiş bir bağırsak boyutu vardı"



Yülüklü, tıkalı bağırsağın çok ileri derecede genişlediğine dikkati çekerek, "Çok ileri derecede genişlemişti ve bunun normali 4-5 santim kadar olacak. 20-25 santime kadar yani bir araba tekeri kadar genişlemiş bir bağırsak boyutu vardı. Kalan kısımları birleştirdik ve hastayı ameliyattan sonra yoğun bakıma dahi almayarak serviste takip ettik." dedi.



Ameliyatından sonra 6. günde hastanın yemek yiyip, su içmeye başladığını anlatan Yülüklü, Kurt'un yaklaşık 10 gün sonra sağlığına kavuştuğunu kaydetti.



Kurt'un durumunun iyi olduğunu, taburcu aşamasına geldiğini dile getiren Yülüklü, hastanın yemesi, içmesi, dışkısı ve gaz çıkartmasında herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını sözlerine ekledi.