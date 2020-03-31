Tıkanan altyapı hatları temizleniyor Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü(HATSU), atık su hatlarında oluşan tıkanma problemini çözme adına temizlik çalışmalarının kent genelinde yapıldığını belirtti.

Altyapı hatlarına yönelik temizlik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, muhtelif noktalardaki atıksu hatlarında yapılan temizlik çalışmaları sırasında ıslak mendil, peçete ve naylon poşet gibi atıklar çıkarıldığı belirtti.

Parsel bacalarındaki taşmanın önlenmesiyle çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçildiğine vurgu yapan HATSU, atık su hatlarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların atıkları atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

İdare ayrıca, karşılaşılan altyapı problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulması adına ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: Bültenler