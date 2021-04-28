TİKA, Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye 45 tonluk gıda paketi dağıttı
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TİKA, Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye 45 tonluk gıda paketi dağıttı

TİKA, Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye 45 tonluk gıda paketi dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye 45 tonluk gıda paketi ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye 45 tonluk gıda paketi ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yıl başlattığı Erenler Sofrası Ramazan Programı'nın Yemen ayağında ihtiyaç sahibi 1000 aileye 45 tonluk gıda paketi dağıtıldı.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla TİKA'nın başlatmış olduğu "Erenler Sofrası" Yemen'de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda başlatmış olduğumuz 'Erenler Sofrası' programlarımız ile Yemen'deki kardeşlerimizin sofralarına konuk olduk." ifadesini kullandı.

Erenler Sofrası aracılığıyla ulaştıkları 1000 Yemenli ailenin huzurlu bir oruç mevsimi geçirmesini istediklerini ifade eden Sarı, yetimhaneler, yetim aileler, kadın sığınma evleri, dezavantajlı gruplar ve iç göçmenler başta olmak üzere temel insani yardım malzemesinden oluşan yaklaşık 45 ton gıda dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydederek yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle toplu programlardan kaçındıklarını, çoğunlukla hak sahiplerine tek tek dağıtım yaptıklarını aktardı.

Sarı, Yemen'de Erenler Sofrası'nın kapanmadığına dikkat çekerek iki hafta boyunca toplamda 7 bin Yemenli ile iftar sofralarını paylaşacaklarını, günlük ortalama 500 kişiye de kumanya dağıtmaya devam ettiklerini belirterek Ramazan Bayramı öncesinde de 500 ihtiyaç sahibi aile ve yetimhanelere et dağıtımı yapacaklarını vurguladı.

Ramazan ayında Erenler Sofrası aracılığı toplamda 16 bin Yemenliye ulaşacaklarını ifade eden Sarı, Türk kardeşlerinin selam ve duasını iletmiş olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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