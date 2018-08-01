Tika Yemen'de Balıkçılık Sektörünü Desteklemeye Hazır

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Yemen'deki iç savaş nedeniyle mağdur balıkçıların kayıplarını telafi etmeye ve balıkçılık sektörünü desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile bir araya gelerek, TİKA'nın Yemen'de balıkçılık sektörünü desteklemesi meselesini ele aldı.

Kafain, Yemen'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren TİKA'nın çabalarından övgüyle söz ederek, hükümetin, ülkedeki iç savaştan etkilenen balıkçılık sektörüne önem verdiğini ve bu alanda sunulacak projeleri bakanlığın desteklemek istediğini belirtti.

TİKA Yemen Koordinatörü Sarı da TİKA'nın, Yemen'deki iç savaş nedeniyle mağdur balıkçıların kayıplarını telafi etmeye ve balıkçılık sektörünü desteklemeye hazır olduğunu iletti.

Sarı, bu alanda acil ve temel ihtiyaçların belirlenmesi için Balıkçılık Bakanlığı başta olmak üzere Yemen hükümetiyle koordine içinde olunacağını belirtti.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.