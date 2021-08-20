TİKA ve MÜSİAD iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi
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TİKA ve MÜSİAD iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi

TİKA ve MÜSİAD iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde 18-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan kadın girişimcilere törenle sertifikaları verildi.

Sertifika törenine Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş da katıldı.

Programın eğitmenliğini üstlenen TİKA Mozambik Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, AA muhabirine, düzenlenen programda Güney Afrikalı kadın girişimcilere girişimcilik ekosistemi, iş kurma, iş planı oluşturma ve kanvas iş planı eğitimleri verildiğini söyledi.

Mergen, eğitim programının gerçekleştirilmesindeki amacın kadın girişimcilerin kalkınma sürecinin desteklenmesi olduğunu kaydetti.

MÜSİAD Güney Afrika Şubesi Başkanı Ebubekir Salim de Güney Afrika ekonomisinde ve toplumsal gelişiminde kadınların en önde gittiğini belirterek, "Biz de MUSİAD Güney Afrika olarak bu rolün farkındayız." dedi.

Bundan sonraki süreçte de MÜSİAD'ın Güney Afrikalı kadın girişimcilere mentorluk hizmeti vermeye devam edeceğini dile getiren Salim, bu girişimcilerin Türkiye ile ticari ilişkiler geliştirilmesine yardımcı olacaklarını kaydetti.

Programın kursiyerlerinden moda tasarımcısı İman Ganachi de eğitim programında iş kurma ve iş modeli oluşturma konusunda çok değerli bilgiler edindiklerini söyledi.

Ganachi, ürettikleri tekstil ürünlerini Türkiye'ye satmaya ve ileride Türkiye'de yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtti.

TİKA ve MÜSİAD iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi
TİKA ve MÜSİAD iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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TİKA ve MÜSİAD iş birliğiyle Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi - Haberler
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