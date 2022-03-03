TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var

UKRAYNA'dan tahliye edilenler arasında bulanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, "Orada hakikaten çok çok büyük insanlık dramı var. Bir savaş var; insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler mağdur ve sığınaktalar" dedi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Kiev'den alınarak götürüldükleri Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 32 kişi Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geldi. Gelenlerden Ticaret Bakanlığı Ukrayna Ticaret Müşaviri Bülent Orhan Türel'i, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık karşıladı.

Gelenlere işlemlerinin ardından Kızılay tarafından yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.