TİKA, Ukrayna'daki bir klinikte duyusal odaların açılışını yaptı

14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:21

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna'da bir çocuk kliniğinde duyusal odaların açılışını yaptı.



TİKA, Ukrayna'daki sağlık alanında gösterdiği faaliyetlerine devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Solomenskiy Semti Çocuk Kliniği'nde 2 adet duyusal odanın açılışı yapıldı. Açılışa Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere başta olmak üzere, TİKA Ukrayna Yönetimi, hastane yöneticileri, yerli yabancı gazeteciler, milletvekilleri ve çocuklar katıldı.



1962 yılında kurulan, sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi ve psikonörolojik hastalıkları olan çocuklara hizmet sunan bu 4 numaralı klinik bünyesinde faaliyet gösteren Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni teknoloji ve modern ekipmanlarla donatılan duyusal odalar kuruldu. Merkez, Kiev başta olmak üzere tüm Ukrayna'dan sevk edilen hasta çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Proje çerçevesinde TİKA tarafından interaktif zemin seti, çocukların dokunmatik olarak kullanabileceği ekran, el ve bacak için rehabilitasyon cihazları, interaktif kum havuzu, rehabilitasyon masası gibi duyu bütünleme terapisinde kullanılan cihazlar temin edildi.



Duyu bütünlemesinde kullanılan duyusal odalar, birçok problemin çözümünde önemli bir rol oynarken aynı zamanda sinir sisteminin gelişimini sağlıyor. Aynı zamanda çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimini pozitif olarak etkiliyor.



Çocuklar, kurulan yeni teknoloji ekipmanlar ile tedavi ve zorlama hissi olmadan rehabilite olurken aynı zamanda öğretici ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı buluyor. Odalardaki interaktif cihazlar, çocukların psikolojik gelişimine ve kendi düşünce ve duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyor.



1992 yılında kurulan TİKA, bugün 60 ülkede yerleşik 62 program koordinasyon ofisi bulunuyor. Pasifik'ten Orta Asya'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar 150 ye yakın ülkedeki sürdürülebilir kalkınma projeleriyle, Türkiye'nin yenilikçi kalkınma işbirliği vizyonunu hayata geçiriyor.



Ukrayna'da 1997 yılından beri faaliyet gösteren TİKA, eğitim, sağlık, kamu sektörleri başta olmak üzere birçok alanda 500'den fazla işbirliği projesini hayata geçirdi. - KİEV

Kaynak: İHA