TİKA, Tunus'un Kasrin bölgesinde 30 kadın çiftçiye destekte bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TİKA, Tunus'un Kasrin bölgesinde 30 kadın çiftçiye destekte bulundu

12.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:42
TİKA, Tunus'un Kasrin bölgesinde 30 kadın çiftçiye destekte bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'un Kasrin bölgesine bağlı Ayun beldesinde yaşayan 30 kadın çiftçiye destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'un Kasrin bölgesine bağlı Ayun beldesinde yaşayan 30 kadın çiftçiye destek sağladı.

TİKA'nın Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayun'da 2019 yılında kurulmuş er-Rabia Tarımsal Kalkınma Grubu üyesi 30 kadına, tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üreticiliği için gerekli hayvan ve malzeme desteğinde bulunuldu.

Proje kapsamında toplam 900 hayvan ve 9 ton yemin yanı sıra ortak kullanıma sunulmak üzere kuluçka makinası, yumurtaların dezenfeksiyonunda kullanılan "fumigasyon kabini" hibe edildiği ayrıca yemlik, suluk, vantilatör, kümes ısıtıcısı, hayvanların bakımı için gerekli aşılar gibi malzemelerin sağlandığı belirtildi.

TİKA'nın bu projesiyle el Ayun bölgesindeki kadınların güçlendirilmesine ve Kasrin'in tarımsal kalkınmasına katkı sunmasını planladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Birol Güven Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA, Tunus'un Kasrin bölgesinde 30 kadın çiftçiye destekte bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:45:09. #1.16#
title