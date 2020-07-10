TİKA, Tunus'taki tarihi Mehmed Bey Camii'ni restore edecek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus hükümeti ile bu ülkedeki tarihi Mehmed Bey Camii'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus hükümeti ile bu ülkedeki tarihi Mehmed Bey Camii'nin restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı.

TİKA'nın Tunus Program Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Tunus'ta imzalanan protokol kapsamında TİKA, başkent Tunus'un Eski Şehir bölgesinde yer alan tarihi Bab Suveyka Mahallesi'ndeki Osmanlı dönemi eseri Mehmed Bey Camii'nin bakım ve restorasyonunu gerçekleştirecek.

Tunus Ulusal Miras Enstitüsünde gerçekleşen imza töreni sırasında Tunus hükümeti adına protokolü imzalayan Ulusal Miras Enstitüsü Genel Müdürü Fevzi Mahfuz, ülkede halk arasında Sidi Mahrez Camii adıyla da bilinen Mehmed Bey Camii'nin korunmasına yönelik proje için TİKA'ya teşekkür etti.

Mahfuz, bu eserin 17. yüz yıl sonunda Muradi Hanedanı döneminde inşa edilen son cami olduğunu ve büyük kubbesi ve İznik seramikleriyle çok özel olan caminin inşasında büyük Osmanlı camilerinin ve Mimar Sinan tarzının model alındığını ifade etti.

TİKA adına protokolü imzalayan Tunus Program Koordinatörü Saliha Tuna ise 1692 yılında inşasına başlanan camiyi iki ülke halkları arasındaki coğrafi, dini ve kültürel bağların ne kadar köklü ve sağlam olduğunu gösteren bir anıt eser olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Tuna, TİKA olarak bu eserin Türkiye-Tunus dostluğunun bir sembolü olarak, gelecek nesillerin de istifadesi için korunmasına hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

İmza töreninde hazır bulunan Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Temsilcisi Menal Nefsi ise TİKA'nın Tunus'ta sağlık ve üretime yönelik birçok farklı sektörde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Nefsi, TİKA'nın özellikle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çok sayıda hızlı ve etkili proje gerçekleştirdiğini ifade ederek ülkesine desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Tarihi Mehmed Bey Camii

İsmini, banisi olan Tunus Beyi Mehmed el-Muradi'den alan caminin inşasına 1692 yılında başlandığı biliniyor. Klasik Osmanlı mimari üslubunda inşa edilen Mehmed Bey Camii, 11,7 metre çapındaki kubbesi ve iç duvarlarını süsleyen İznik çinileriyle Tunus'ta benzeri olmayan bir tarihi-kültürel anıt niteliğinde.

Karşısında bulunan Sidi Mahrez Türbesi dolayısıyla halk arasında Sidi Mahrez Camii adıyla da bilinen cami, en son 1981 yılında Tunus'un kurucu Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın talimatıyla bir renovasyondan geçmişti.

Özellikle kubbe kısmında bakıma ihtiyacı olan caminin TİKA tarafından restore edilmesi ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de Tunus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında gündeme gelmişti.

Kaynak: AA