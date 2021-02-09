TİKA, Tunus'ta işitme engelliler derneğine güneş enerjisi sistemi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un Mehdiye bölgesine bağlı El Cem şehrinde işitme engellilere hizmet veren derneğe güneş enerjisi üretim sistemi kurdu.

TİKA'nın Tunus Koordinatörlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, 1998 yılından bu yana işitme engelli bireylere işitme terapisi, özel eğitim ve sosyal entegrasyon alanlarında hizmet veren El Cem İşitme Engellilere Yardım Derneği (ATAS El Cem) binası TİKA tarafından güneş enerjisi sistemiyle donatıldı.

Proje kapsamında dernek binasına monte edilen güneş enerjisi panelleriyle El Cem İşitme Engellilere Yardım Derneğinin elektrik ihtiyacının sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, paneller sayesinde derneğin elektrik ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayabileceği ve böylece tasarruf edilen maddi kaynağın hizmet verdiği işitme engelli bireylerin farklı ihtiyaçları için değerlendirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı