TİKA, Tunus'ta 800 dar gelirli aileye 22 ton gıda yardımında bulundu
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TİKA, Tunus'ta 800 dar gelirli aileye 22 ton gıda yardımında bulundu

TİKA, Tunus'ta 800 dar gelirli aileye 22 ton gıda yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Ramazan ayı nedeniyle Tunus'taki 800 ihtiyaç sahibi aileye toplam 22 ton gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Ramazan ayı nedeniyle Tunus'taki 800 ihtiyaç sahibi aileye toplam 22 ton gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

TİKA Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gıda yardımının ülkenin güneyindeki düşük gelirli Cendube, Sidi Buzid, Kasrin ve Kayrevan bölgelerinde yaşayan ailelere yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, TİKA'nın yerel partneri Tunus Sosyal Dayanışma Birliği (UTSS) Genel Müdürlüğüne teslim edilen toplam 22 ton gıda paketinin, ortak kuruluşun şubeleri aracılığıyla ilgili bölgelerdeki 800 aileye ulaştırılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında TİKA, bu yıl 87 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan ayı sosyal dayanışma projelerini "Erenler Sofrası" adı altında planladı.

Bu kapsamda, Anadolu erenleri olarak da bilinen Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin şiir ve öğretilerinin özünü oluşturan Allah ve insan sevgisi, paylaşma, dayanışma gibi değerler TİKA'nın dünyanın çeşitli bölgelerindeki Ramazan ayı projelerinin ortak teması olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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