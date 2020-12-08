TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi kurdu
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TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi kurdu

08.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Alif Akademi Sivil Toplum Kuruluşu işbirliğinde, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de orta ve düşük gelir sahibi ailelerin işsiz gençlerine yönelik, ücretsiz bilgisayar yazılım ve kodlama kurslarının verildiği "Yazılım Eğitim Merkezi" açtı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Alif Akademi Sivil Toplum Kuruluşu işbirliğinde, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de orta ve düşük gelir sahibi ailelerin işsiz gençlerine yönelik, ücretsiz bilgisayar yazılım ve kodlama kurslarının verildiği "Yazılım Eğitim Merkezi" açtı.

Bakım-onarım ve donanımı TİKA tarafından gerçekleştirilen merkez, 16-30 yaş arasındaki gençlere haftanın yedi günü eğitim verecek. Tacikistan'da bilişim sektörünün ihtiyacını gidermek için yılda 200 bilgisayar yazılımcısı ve programcısının yetiştirilmesinin ve istihdamının planlandığı merkezde, eğitimler ücretsiz olarak sağlandı.

Tacikistan'da bilişim teknolojileri sektörü yeni gelişmekte olup bu alanda büyük bir insan kaynağı açığı bulunuyor. Projeyle, bilişim teknolojileri sektöründe ülkenin açığının kapatılmasına katkıda bulunularak, eğitim alan gençlerin ülkenin kurum, kuruluş ve şirketlerin de istihdam edilmeleri hedeflendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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