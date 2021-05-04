TİKA, Sudan Maliye Bakanlığı ile insani yardım çalışmalarında iş birliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA, Sudan Maliye Bakanlığı ile insani yardım çalışmalarında iş birliğini görüştü

TİKA, Sudan Maliye Bakanlığı ile insani yardım çalışmalarında iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan Maliye Bakanlığı ile insani yardım ve ortak önem arz eden meselelerde yakın iş birliği konusunda fikir birliğine vardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan Maliye Bakanlığı ile insani yardım ve ortak önem arz eden meselelerde yakın iş birliği konusunda fikir birliğine vardı.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Hartum Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen ve Almanya'dan gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) heyeti, Sudan Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, TİKA Koordinatörü Özden, başta kadınlar, gençler, engelliler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler olmak üzere Sudan'da yürütülen kalkınma odaklı projeler hakkında Bakan Bahit'e bilgi verdi.

Taraflar, insani yardım ve ortak önem arz eden meselelerde yakın iş birliği konusunda mutabık kaldı.

Bakan Bahit de Türkiye'den ve Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, yardımlarından dolayı Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hakan Altun Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Diego Aykut Kocaman Fırat Aydınus Mete Kalkavan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA, Sudan Maliye Bakanlığı ile insani yardım çalışmalarında iş birliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 06:14:20. #1.15#

title