TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor
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TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor

20.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:45
TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TiKA), Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dar gelirli vatandaşlara geçimlerini sağlayacak, kendi işlerini kuracak malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TiKA), Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dar gelirli vatandaşlara geçimlerini sağlayacak, kendi işlerini kuracak malzeme desteğinde bulundu.

Bölge halkına yönelik faaliyetler yürüten Crafts for Sustainable Development (Sürdürülebilir Kalkınma İçin El Sanatları Derneği) tarafından dikiş-nakış, aşçılık, elektrik tesisatı tamir ve bakımı, tarım gibi konularda onlarca kişiye eğitim verildi.

Derneğin, Batı Kurdufan'ın En-Nihud şehrinde daha önce mesleki eğitim verdiği ve ağırlığı dar gelirli kadınlardan oluşan Sudanlılara eğitimlerini ekonomik aktiviteye dönüştürme, aile ve ülke bütçesine katkı sağlamalarına imkan vermek için 105 parça malzeme ve makine desteği sağladı.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, malzeme dağıtımının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Crafts for Sustainable Development ile temmuzda Hartum'un en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Mandela'da kadınlar için gerçekleştirdiğimiz mesleki malzeme dağıtımının başarılı sonuçlar vermesi üzerine projenin bir benzerini Batı Kurdufan eyaletinde de yapma kararı aldık. Proje kapsamında kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların desteklenmesi kapsamında 105 parça makine ve malzeme dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Batı Kurdufan'da ilk kez bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Özden, kadınların yanı sıra gençlere ve mesleki eğitim almasına rağmen işini kurma imkanı bulamayan dar gelirli meslek sahiplerine yönelik projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Adem Yusuf Ahmed de "TİKA ile ortaklığımız ve destekleri ile Allah'a şükürler olsun bugün bu yardım faaliyetleri gerçekleşti. Verdiğimiz mesleki eğitimlerin ardından muhtaç ailelere, dul, yaşlı kadınlara ve yetimlere TİKA'nın temin ettiği dikiş-nakış, deri ve baharat işleme makinesi ve fırının yanı sıra tarımsal faaliyetlerde ve tamir bakım işlerinde kullanabilecekleri malzemeleri dağıttık." diye konuştu.

Ahmed, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA, Sudan'ın Mavi Nil, Güney Kurdufan, Darfur gibi çatışma bölgelerinden ve Güney Sudan gibi çevre ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığı Hartum'un Cebel-i Evliya Mahallesi'nin Mandela bölgesinde geçen temmuz ayında 50 dar gelirli kadına geçimlerini sağlamak üzere dikiş-nakış makinesi, deri işleme-baharat işleme makinesi ve fırın hibe etmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris

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