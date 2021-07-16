TİKA, Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun ofisini yeniledi
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TİKA, Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun ofisini yeniledi

TİKA, Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun ofisini yeniledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun (SKKS) ofisini yenileyerek, sporculara tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun (SKKS) ofisini yenileyerek, sporculara tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan-Türkiye siyasi ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğuna işaret ederek, "Kültürel ve spor alanındaki ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Bunun en güzel örneğini bugün yaşıyoruz" dedi. Sırbistan'ın sporda başarılı bir ülke olduğunu vurgulayan Aksoy, ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

SKKS Başkanı Vladimir Kuzmanovic de takım olarak yarın Avrupa Şampiyonluğu karşılaşmalarına katılacaklarını belirterek, "TİKA'ya yaptığı yardımlar için çok teşekkür ederiz. Bizim için son derece anlamlı. " diye konuştu.

Hibe edilen tekerlekli sandalyelerin kullanımının oldukça kolay olduğunu anlatan Kuzmanovic, yarınki şampiyonada yeni tekerlekli sandalyelerle mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye ve Sırbistan tekerlekli sandalye kadın basketbol takımları arasında dostluk maçı yapılacak. AA

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Kaynak: Habermetre

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