TİKA, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu

TİKA, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 300 gıda ve hijyen kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliği tarafından Şili İslam Merkezi ile Rabbani Merkezine teslim edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'nun tek camisi ile Rabbani Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Şili İslam Merkezi Sorumlusu Yusuf Husein ve Rabbani Merkezi Sorumlusu Abdul Matin Vicente katıldı.

Kolilerin teslim edildiği Şili İslam Merkezi ile sufilerin kurduğu Rabbani Merkezi yetkilileri, salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin arttığını ancak yardımların azaldığını belirterek, bu yardım dolayısıyla Türkiye'ye, halkına ve kurumlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İngiltere'nin ardından Fransa da Türkiye'yi karantina zorunluluğu olan ülkeler arasına aldı
İngiltere'nin ardından Fransa da Türkiye'yi karantina zorunluluğu olan ülkeler arasına aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Metin Oktay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 07:21:30. #1.14#

title