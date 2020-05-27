TİKA, ramazanda Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
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TİKA, ramazanda Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Tanzaya'nın Pwani bölgesindeki 4 şehirde yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

TİKA, ramazanda Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
27.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:53

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Tanzaya'nın Pwani bölgesindeki 4 şehirde yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kibaha, Mkuranga, Bagamoyo ve Kisarawe şehirlerindeki yerel yönetimlerle iş birliği kapsamında 600 gıda kolisinin dağıtımıyla 3 bin kişiye ulaşıldı.

Kisarawe şehrindeki gıda dağıtım programına katılan Vali Jokate Mwegelo, TİKA'nın, ramazan ayının bereket ve paylaşma anlayışını ihtiyaç sahibi insanlara sağladığı gıda yardımıyla en iyi şekilde gösterdiği ifadesini kullandı.

Mwegelo, Türkiye'ye ve TİKA'ya verilen destekten ötürü teşekkür ederek, Başkanlığın Tanzanya'da birçok sektörde gerçekleştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, Mwegelo, "Mevcut ikili iyi ilişkilerin ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

"TİKA, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı"

Bagamoyo şehrindeki gıda dağıtımı programına katılan bölge Milletvekilli Shukuru Kawambwa, şehirdeki yaşlı ve dul kadınlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanları ramazanda da unutmayıp yardım eli uzatan TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Mkuranga İl Valisi Filberto Sanga da gıda paketlerinin dağıtımı esnasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, yardım ulaştırma noktasında özveri ve cömertliğini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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