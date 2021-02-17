TİKA, Pakistan'da "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TİKA, Pakistan'da "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu

17.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:16
TİKA, Pakistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bal Arısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde, modern tekniklerle arı araştırmalarının yapılacağı "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bal Arısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde, modern tekniklerle arı araştırmalarının yapılacağı "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, laboratuvarda, Pakistan'da üretilen balların yaklaşık yüzde 20'sinin kalite kontrol testi yapılabilecek.

İslamabad'da düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve eşi Zlatomira Yurdakul, Pakistan Tarım Araştırmaları Konseyi Başkanı Prof. Muhammad Azeem, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve araştırma merkezi uzmanları katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi dostluğa vurgu yaparak, TİKA'nın Pakistan'ın ekonomik kalkınması için hayata geçirdiği projelerden gurur duyduklarını belirtti.

Azeemise TİKA'nın Pakistan'ın doğrudan ihtiyacı olan arı araştırma laboratuvarını hızlı bir şekilde kurup hizmete sunmasının heyecan verici olduğunu söyleyerek, iki kurum arasındaki ilişkinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

TİKA İslamabad Program Koordinatörü Umut da arıcılığın ve bal üretiminin Pakistan için öneminin farkında olduklarını ifade ederek, ilerleyen süreçte bu alandaki projelerin devam edeceğini kaydetti.

TİKA, araştırma amacıyla enstitüye 50 Türk tipi arı kovanı da hibe etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Emina Jahovic Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA, Pakistan'da "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 16:18:39. #1.16#
title