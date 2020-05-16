TİKA'nın Meksika'da ramazan yardımları devam ediyor Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Meksika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Meksika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Meksiko'da Müslümanların yanı sıra din ayrımı gözetmeksizin dar gelirli ve yoksul ailelere gıda ve hijyen malzemesi teslim edildi.

TİKA'nın Meksika ofisi tarafından hazırlanan yardım kolileri kapı kapı gezilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Temel gıda ve hijyen malzemelerinin yanında Kovid-19 salgın süreci de düşünülerek kişisel koruyucu ekipmanlar hazırlanacak ve yaklaşık 100 aileye ulaştırılacak.

TİKA'nın yardımlarından, salgın sürecinde Meksika'da mahsur kalmış ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları da yararlanabilecek.

Kaynak: AA