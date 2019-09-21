TİKA'nın Kırgızistan'a desteği sürüyor

21.09.2019 09:36

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın Talas bölgesinde Bakay-Ata İlçe Kültür Merkezi'nin tadilatına ve donatılmasına destek sağladı.

TİKA tarafından tadilattan geçirilen ve donatılmasına destek verilen Talas bölgesindeki Bakay-Ata İlçe Kültür Merkezi, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu tarafından açıldı.

Ülkenin bağımsızlık döneminde yenilenmeyen Bakay-Ata İlçe Kültür Merkezi'ne kumaş kaplamalı konferans koltuğu, sahne perdesi, Kırgız milli müzik enstrümanı, ses sistemleri yardımı da verildi.

İlçe sakinlerinin katılımıyla Bakay-Ata İlçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumabekov, kardeş ve dost Türkiye'nin yardımıyla kültür merkezinin yenilendiğini belirterek, Türkiye yönetimine ve halkına teşekkürlerini iletti.

Cumabekov, TİKA'nın ülkedeki projeleriyle övündüğünü, bölgesel kalkınma ve dijitalleşme devlet projelerine destek verdiğini vurgulayarak, "TİKA, Kırgızistan'da yoğun faaliyetleriyle dikkati çeken Türkiye'nin uluslararası yardım kuruluşudur." dedi.

Bakay-Ata İlçe Kültür Merkezi'nin yenilenmesini "bayram" olarak nitelendiren Cumabekov, "Türkiye'nin verdiği destek sayesinde kültür merkezi yenilendi. Burada çocuklarımız eğitim alacak, yeteneklerini geliştirecek. Sahne alacak ve tiyatro yapacak." ifadelerini kullandı.

Cumabekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a ve Kırgız halkına gösterdiği yakın ilginin çok iyi bilindiğinin altını çizdi.

"Kırgızistan bizim için ata yurdudur"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla ülkenin kuzeyindeki Talas bölgesini ziyaret etti.

Türkiye'nin selam ve saygısını getirdiğini aktaran Fırat, Talas bölgesine yardım yapmak için yol gösteren Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'a teşekkürlerini iletti.

Fırat, Türkiye'nin Kırgızistan'ın kalkınmasına yönelik tüm bölgelerde çok sayıda proje yürüttüğünü ve bunun devam edeceğini vurgulayarak, "Kırgızistan bizim için ata yurdudur. Kırgızistan bizim için Cengiz Aytmatov, Manas ve Talas demektir." dedi.

Programda Cumabekov, Fırat ve Muslu'ya yerel makamlarca teşekkür plaketi verildi ve Kırgız geleneksel kıyafetleri giydirildi.

Öte yandan Talas şehrinden 100 kilometre uzaklıktaki Kara Bura ilçesinde TİKA tarafından kurulacak kreşin temeli de Cumabekov tarafından atıldı.

Kaynak: AA