TİKA'nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi
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TİKA'nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

TİKA'nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Gürcistan'da kimsesiz çocuklar ve yaşlıların kaldığı Dzegvi Sosyal Merkezi'nde kurduğu seranın ilk meyvelerini verdiği bildirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Gürcistan'da kimsesiz çocuklar ve yaşlıların kaldığı Dzegvi Sosyal Merkezi'nde kurduğu seranın ilk meyvelerini verdiği bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aralık 2020'de Tiflis'e yakın Dzegvi köyündeki Aziz Giorgi Mtatsmindeli Manastırı bünyesinde faaliyet gösteren sosyal merkez içinde TİKA tarafından kurulan seralar ilk meyvelerini verdi.

Ülkede 1990'lı yıllardan beri hizmet veren ve yaşlılar, sokak çocukları, engelliler ve diğer ihtiyaç sahibi insanların kaldığı sosyal rehabilitasyon merkezine kurulan iki seradan toplanan çilekler tezgahlarda yerini aldı.

Halihazırda yaklaşık 60 kişinin yararlandığı seralar, bölgede sadece ekonomik olarak değil sosyal alanda da dayanışmayı güçlendirdi.

Proje kapsamında ilk çilek fidelerini merkezde yaşayan kimsesiz çocuklar dikmişti.

TİKA'nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi
TİKA'nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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