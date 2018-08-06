Tika'nın Gönüllüleri Türkçe Öğrenen Nijerli Gençlerle Buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllü elçiler, Türkçe eğitimi alan Nijerli gençlerle bir araya geldi.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekip, başkent Niamey'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunda Türkçe eğitimi alan Nijerli gençlere dil konusunda yardımcı oldu.

Gönüllü gençlerden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Recep Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada buluşmanın çok verimli geçtiğini söyledi. Öğrencilerin geçirmiş olduğu sınavı birlikte değerlendirdiklerini ve yanlışlarını düzelttiklerini belirten Sezer, "Hatalarının neden kaynaklandığı üzerinde konuşup pratik yaptık. Birbirimizin numaralarını alıp daha sonra da konuşmak ve yardımcı olmak için anlaştık." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Mustafa Safa Tural da "Ülkemizden 6 bin 700 kilometre uzakta, okuma oranının yüzde 17 olduğu, Fransızların altını, benzini, uranyumu götürürken geride fakirlik, açlık ve yoksulluğu bıraktığı Niamey'de bulunduğumuz bir haftalık süre boyunca ülkenin içinde bulunduğu zor şartları gözlemledik." diye konuştu.

Fakirliğin ve eğitim oranının düşüklüğünün içler acısı olduğunu ifade eden Tural, TMV okullarının eğitim konusunda yardımcı olduğunu dile getirdi. Okullarda Fransızcanın yanı sıra Türkçe eğitim de verildiğini aktaran Tural, "Türkiye'den uçakla 6 saatlik yolculukla gelmiş olduğumuz bir yerde Türkçe konuşan öğrencilerin olması mutluluk ve gurur verici. Öğrenciler çok istekli ve kısa sürede güzel yol kat edilmiş. Bir arada bulunduğumuz süre boyunca ana dili Türkçe olan bizler ile pratik yapma imkanı buldular ve anlattığımız şeyleri hızlı bir şekilde kavradılar. Konuştuğum Nijerli arkadaşım Türkçeyi çok sevdiğini ve Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.