Tika'nın Gönüllü Elçileri Kolombiya'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kolombiya'da bulunan gönüllü elçiler, TİKA'nın Latin Amerika'daki projelerini yerinde görme ve bölgeyi tanıma imkanı buldu.

TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında 30 ülkeye giden 500 üniversite öğrencisinden, Latin Amerika'da gerçekleştirilen ilk programa katılan 11 gönüllü, etkinliğin ilk etabı olan Kolombiya'nın Armenia bölgesinde kahve çiftliklerinde üretim sürecine katıldı.

Kültürel uyum sağlama programı ile dil ve etkileşim kapasitelerini artıran gönüllüler, TİKA tarafından desteklenen ve son 10 yılda Armenia bölgesinde yaşanan çatışmaların mağduru olan çocukların eğitimini desteklemek ve sosyal entegrasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Quindio Üniversitesi bünyesinde kurulan CEPAS Çocuk Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Çocuklarla bir araya gelen TİKA gönüllüleri, çeşitli aktivitelerin ardından merkezdeki 40 öğrenci için hazırlanan eğitim seti ve giysiden oluşan paketleri dağıttı.

Program sonunda gönüllülerle bir araya gelen Üniversite Rektör Yardımcısı Luis Fernando Polania Obando, TİKA'nın Kolombiya'da düzenlediği yeni projelerle iş birliğini geliştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Gönüllüler ayrıca, Risaralda ey aletinde "Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılması Projesi" kapsamında TİKA tarafından daha önce ekipman desteği verilen rehabilitasyon merkezinin tadilatını yaparak, 8-16 yaş arası engelli çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda öğrenim görmelerine katkı sağladı, onlarla gitar çalıp İspanyolca ve Türkçe şarkılar söyledi.

Programın Armenia ayağının son gününde, Kolombiya mutfağından "patacon, arepa ve kahve tatlısı" yapmayı öğrenen gönüllüler, daha sonra Türk yemekleri hazırlayarak Kolombiyalı davetlilere ikram etti.