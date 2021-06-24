Tika'nın Gazze Şeridi'ne Yardımları Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tika'nın Gazze Şeridi'ne Yardımları Sürüyor

Tika'nın Gazze Şeridi'ne Yardımları Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, İsrail'in 10- 21 Mayıs tarihlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları esnasında başlattığı acil yardım projelerine devam ettiği belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, İsrail'in 10- 21 Mayıs tarihlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları esnasında başlattığı acil yardım projelerine devam ettiği belirtildi.

Saldırıların devam ettiği günlerde evlerinin yıkılması, tahrip olması gibi nedenlerle okullara sığınmak zorunda kalan yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığı aktarılan açıklamada, proje kapsamında ayrıca 1600 aileye gıda paketi, 1600 aileye hijyen paketi dağıtıldığı bildirildi.

Saldırılarda yaralananlara acil müdahale esnasında kullanılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme de sağlandığı ifade edilen açıklamada, tekerlekli sandalye, yatan hasta bezi, koltuk değneği gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 500'den fazla ihtiyaç sahibinin istifade ettiği kaydedildi.

Bugün de okullara sığınanlara dağıtılan battaniyelerden sonra akrabalarının yanına sığınmak zorunda kalan ailelere yatak, yastık, pike ile gıda ve hijyen paketinden oluşan setin dağıtılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca bu yardımlardan 1000'den fazla ailenin faydalanacağı belirtildi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tika'nın Gazze Şeridi'ne Yardımları Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:37:40. #1.15#

title