TİKA'nın Erenler Sofrası Karadağ'da
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TİKA'nın Erenler Sofrası Karadağ'da

TİKA'nın Erenler Sofrası Karadağ'da
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Karadağ'da 2 bin aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Karadağ'da 2 bin aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında, ramazanın bereketi ve sevincinin paylaşılacağı ülkelerde düzenlenecek projelerin "Erenler Sofrası" adı altında yürütüldüğü ifade edildi.

TİKA'nın Erenler Sofrası yardımlarının ilk olarak Karadağ'ın kuzeyinde yer alan Plav ve Gusinye şehirlerindeki 250 aileye teslim edildiği aktarılan açıklamada, Karadağ İslam Birliği iş birliğinde planlanan programlar neticesinde, Karadağ'ın 13 şehrinde belirlenen toplam 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Karadağ'ın diğer bölgelerindeki dağıtım çalışmalarına hız veren TİKA'nın, "Erenler Sofrası" aracılığıyla Türkiye'nin geçmişinden miras kalan yardımlaşma ve paylaşma kültürünün Karadağ'da yaşatılmasına katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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