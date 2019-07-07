TİKA'nın desteğiyle yağmurda ıslanmayacaklar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Sudan'da, derme çatma barakalarda yaşayan ailelere yağmurdan korunmaları için muşamba yardımında bulundu.

Yaklaşan yağmur mevsimi öncesinde, üstü açık çadırlar ve derme çatma barakalarda yaşayan, ufak bir yağışta sular altında kalan Bahri bölgesindeki ailelere, bin adet muşamba dağıtıldı.

Hartum'daki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.

Neziroğlu, dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, kadınlar ve gençlere Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde eğitim alarak hayatlarını idame ettirmeleri tavsiyesinde bulundu.

TİKA Sudan Koordinatörü Bilal Özden de eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel mirasın ihyası ve insani yardım alanlarında projelere imza atan TİKA'nın Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA