TİKA'nın desteğiyle Sudan'da kadınlar için dikiş ve mutfak işleri merkezi açıldı
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TİKA'nın desteğiyle Sudan'da kadınlar için dikiş ve mutfak işleri merkezi açıldı

TİKA'nın desteğiyle Sudan'da kadınlar için dikiş ve mutfak işleri merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın başkenti Hartum'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yerel Bit Makali Derneği iş birliğinde, evsiz ve madde bağımlılığından kurtarılan kadınların geçimlerini sağlamalarına destek için dikiş ve mutfak işleri merkezi açıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yerel Bit Makali Derneği iş birliğinde, evsiz ve madde bağımlılığından kurtarılan kadınların geçimlerini sağlamalarına destek için dikiş ve mutfak işleri merkezi açıldı.

Açılış törenine, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Bit Makali Derneği Başkanı Lubna Ali Abdurrahman ve Demiryolu Kurumu Başkanı Velid Mahmud katıldı.

TİKA Hartum Koordinatörü Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evsiz ve madde bağımlısı gibi toplumun hassas ve dezavantajlı gruplarına karşı irşat, farkındalık, rehabilitasyon ve mesleki eğitim gibi faaliyetler yürüten Bit Makali Derneğine tekstil ve yeme-içme malzemeleri temin ettik." dedi.

Derneğin Hartum'un 3 farklı noktasındaki merkezlerinde bulunan bu malzemelerin hem söz konusu grupların mesleki eğitimlerinde hem de üretimde kullanılacağını belirten Özden, "Buradaki üretimden sağlanacak gelir ile derneğin eğitim, farkındalık ve rehabilitasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak; projeden faydalanan kişilerin geçimleri de sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Bit Makali Derneği Başkanı Abdurrahman ise toplumdaki olumsuz durumları ortadan kaldırmak için bölgedeki 15 bin kişiye faydası olacak bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu dikiş merkezimizden anlaştığımız birkaç anaokulu ve ilkokula okul üniforması temin edeceğiz." diyen Abdurrahman, merkezin hem bölgedeki evsiz hem işsiz kadınlara imkan sağlayacağını dile getirdi.

Abdurrahman, proje sayesinde birçok evin kurulacağını belirterek, bundan dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Evsiz kadınları üretici kılacak projede yöresel yemek kisra, dondurma ve şiş kebap üretilip satılacağını söyleyen Abdurrahman, Hartum'un farklı bölgelerinde 2 merkez daha açacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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