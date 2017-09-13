Tika Meksika'da 8 Köy Okuluna Kütüphane Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Meksika'nın güneyinde yerlilerin yoğun olarak yaşadığı Chiapas eyaletinde farklı bölgelerdeki 8 okula kütüphane kurulumu gerçekleştirildi.



TİKA tarafından kurulan 8 adet kütüphanenin açılış töreninde konuşan CONAFE İcra Direktörü Enrique Torres Rivera, CONAFE olarak ülke genelinde eğitim hizmetlerinin sunulmasında sıkıntı yaşanan bölgelerde faaliyet gösterdiklerini ve ellerinden geldiği kadar çok eğitim çağındaki çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Rivera, TİKA tarafından verilen kütüphane kurulumu desteği sayesinde daha kaliteli bir eğitim hizmeti sunacakları için Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.



Chiapas Bölgesel Delegesi Javier Gil Salinas ise, kendisinin de Chiapas eyaletinde bulunan yerli bir toplulukta büyüdüğünü ve imkansızlıklara rağmen çok çabalamak sureti ile eğitimini tamamlayabildiğini aktardı. TİKA tarafından kurulan kütüphanelerin bölgede yaşayan yerli çocukların öğrendiklerini araştırma ve kendilerine yeni bilgiler katma açısından çok önemli olduğunu ifade eden Salinas, TİKA'ya teşekkürlerini iletti.



Törende konuşan TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, TİKA olarak Meksika'da gerçekleştirdikleri projelerde eğitim sektörüne önem verdiklerini ve özellikle temel eğitim konusunda geri kalmış çocukların bilgiye daha kolay ulaşabilmesine yönelik projeleri yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ünal, küresel düzeyde kabul edilen 1000 yıl kalkınma hedefleri kapsamında tüm kız ve erkek çocuklarının ilköğretimlerini eksiksiz tamamlamaları konusunda gösterilen çabaya Türkiye olarak her zaman destek vereceklerini belirtti.



Meksika Federal Hükümeti'ne bağlı bir kurum olan Meksika Eğitim Kalkınma Ulusal Konseyi (CONAFE), ülkenin eğitim seviyesini artırmak ve Meksika toplumunun kültürel ve eğitimsel sorunlarını çözebilmek için yeni programlar araştırmak, tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. CONAFE, eğitime erişimi olmayan, federal ve devlet okulu kurmak için asgari öğrenci sayısını yakalama şartını yerine getiremeyen küçük topluluklara yönelik eğitim ve öğretim hizmeti veriyor. Çalışmakta oldukları bölgelerde 500'den fazla yerleşime sahip topluluklarda okul öncesi eğitim hizmetleri ve 100'den fazla yerleşime sahip topluluklarda da ilköğretim ve ortaöğretim hizmeti sunuluyor. CONAFE, 27 bin noktada okul öncesi eğitim ve 28 bin noktada ilkokul ve ortaokul eğitim ve öğretim hizmeti sunuyor. Eğitim sunulan noktalarda toplam 751 bin 335 öğrenci (Başlangıç: 423 bin 239/Okul öncesi eğitime hazırlık, okul öncesi: 170 bin 46/İlkokul: 114 bin 525/Ortaokul: 43 bin 525) eğitim ve öğretim hizmeti alıyor. 28 bin noktada sunulan ilkokul ve ortaokul eğitim hizmetleri 16-29 yaş arasındaki toplam 41 bin toplumsal eğitim lideri (yüzde 64'ü kadın/yüzde 36'sı erkerer) aracılığı ile gönüllülük esasına göre sunuluyor. TİKA tarafından kurulacak bahse konu kütüphaneler yerlilerin yoğun olarak yaşadığı ülkenin güneyinde yer alan Chiapas eyaletine bağlı San Fernando, Comitan de Dominguez, La Independencia, Chamula, Teopisca ve Cintalapa bölgelerinde kuruldu. TİKA tarafından farklı bölgelerde kurulan 8 adet kütüphaneden toplam 502 (Okul Öncesi: 91/İlkokul: 223/Ortaokul: 188 öğrenci) öğrenci faydalanacak.



Chiapas eyaleti, toplam 5 milyon 217 bin 908 kişilik bir nüfusa sahip olup, bu nüfusun yüzde 32,70'ine denk gelen toplam 1 milyon 706 bin 17'sini yerliler (yüzde 51,20 kadın/48,80 erkek) oluşturuyor. Yerlilerin yoğun yaşadığı bölgelerde ağırlıklı olarak Tzotzil (yüzde 36), Tzetzal (yüzde 34,4), Chol (yüzde 17,4) ve diğer (yüzde 12,2) yerli diller konuşuluyor. Ulusal Nüfus Konseyi (CONAPO) tarafından yapılan çalışmalarda Chiapas'ın 2000 yılından beri Meksika genelinde ikinci en çok marjinalleşen (özellikle dağlık bölgelerindeki yaşam şartlarının) eyalet olduğu tespit edildi. Yerlilerin yaşamış olduğu evlerin çoğu yaşam için gerekli asgari koşulları sağlayamıyor. Chiapas eyaletinde 15 yaş ve üstünde ortalama eğitim düzeyi yüzde 7,2 olup, bu oran ortaöğretim ilk yılının biraz üzerinde denk geliyor. - ANKARA